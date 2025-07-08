Director de Companii
Texas A&M University
Texas A&M University Salarii

Salariul de la Texas A&M University variază de la $29,400 în compensație totală pe an pentru un Inginer Civil la nivelul inferior până la $100,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Texas A&M University. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Mecanic
Median $56K
Inginer Hardware
Median $30K
Inginer Software
Median $100K

Asistent Administrativ
$40.2K
Analist de Afaceri
$72.4K
Inginer Civil
$29.4K
Manager de Proiect
$47.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Texas A&M University este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $100,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Texas A&M University este $47,760.

