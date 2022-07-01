Director de Companii
Testmasters
Testmasters Salarii

Salariul de la Testmasters variază de la $80,400 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $126,439 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Testmasters. Ultima actualizare: 12/1/2025

Inginer Software
Median $120K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Networking

Servicii Clienți
$80.4K
Specialist în Știința Datelor
$126K

Inginer Mecanic
$81.6K
Designer de Produs
$80.4K
Recrutor
$101K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Testmasters este Specialist în Știința Datelor at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $126,439. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Testmasters este $91,050.

