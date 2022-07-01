Testmasters Salarii

Salariul de la Testmasters variază de la $80,400 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $126,439 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Testmasters . Ultima actualizare: 12/1/2025