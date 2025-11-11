Tesla Inginer Software Full-Stack Salarii în San Francisco Bay Area

Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in San Francisco Bay Area la Tesla variază de la $126K pe year pentru P1 la $286K pe year pentru P4. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $221K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tesla. Ultima actualizare: 11/11/2025

Ultimele trimiteri de salarii

Nu au fost găsite salarii

Program de Vesting Principal Alternativ 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Tesla, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU. 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Tesla, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

Care este calendarul de dobândire la Tesla ?

