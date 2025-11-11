Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in San Francisco Bay Area la Tesla variază de la $126K pe year pentru P1 la $286K pe year pentru P4. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $221K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tesla. Ultima actualizare: 11/11/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
P1
$126K
$114K
$11.6K
$0
P2
$200K
$148K
$49.8K
$1.7K
P3
$233K
$171K
$60.8K
$1.5K
P4
$286K
$187K
$96.3K
$2.1K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Tesla, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
