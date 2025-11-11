Compensația pentru Inginer Software Frontend in United States la Tesla variază de la $138K pe year pentru P1 la $208K pe year pentru P3. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $140K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tesla. Ultima actualizare: 11/11/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
P1
$138K
$123K
$15K
$0
P2
$196K
$140K
$55.4K
$417
P3
$208K
$157K
$44.4K
$6.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Tesla, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
