  • Salarii
  • Inginer Mecanic

  • Inginer Design

Tesla Inginer Design Salarii

Compensația pentru Inginer Design in United States la Tesla variază de la $89.1K pe year pentru P1 la $353K pe year pentru P4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $171K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tesla. Ultima actualizare: 11/11/2025

Media Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
P1
Associate Engineer
$89.1K
$89.1K
$0
$0
P2
Engineer
$155K
$124K
$27.3K
$3.3K
P3
Senior Engineer
$199K
$152K
$46.2K
$0
P4
Staff Engineer
$353K
$198K
$155K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Tesla, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Tesla, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Design la Tesla in United States ajunge la o compensație totală anuală de $353,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tesla pentru rolul de Inginer Design in United States este $160,000.

Alte Resurse