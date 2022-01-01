Directorul Companiilor
Tesco
Tesco Salarii

Intervalul salarial Tesco variază de la $6,071 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $160,217 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Tesco. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de date

Manager de Inginerie Software
Median $104K
Manager de Produs
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Specialist în Științe de Date
Median $91.3K
Manager de Program Tehnic
Median $48.2K
Asistent Administrativ
Median $30.8K
Vânzări
Median $31.8K
Contabil
$44.1K

Contabil tehnic

Dezvoltare de Afaceri
$100K
Redactor de Publicitate
$38.5K
Servicii pentru Clienți
$32K
Analist de Date
$63.7K
Manager de Științe de Date
$64.2K
Analist Financiar
$137K
Designer Grafic
$121K
Resurse Umane
$6.1K
Tehnolog IT
$78.2K
Juridic
$33.7K
Consultant în Management
$85.6K
Designer de Produs
$160K
Recrutor
$47.8K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Tesco este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $160,217. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tesco este $63,729.

