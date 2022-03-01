Directorul Companiilor
Tencent Holdings
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Tencent Holdings Salarii

Intervalul salarial Tencent Holdings variază de la $43,084 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $666,650 pentru Tehnolog IT la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Tencent Holdings. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Analist de Afaceri
$43.1K
Dezvoltare de Afaceri
$108K
Specialist în Științe de Date
$63.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Tehnolog IT
$667K
Juridic
$301K
Manager de Parteneri
$158K
Manager de Produs
$55.9K
Inginer de Software
$102K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Tencent Holdings este Tehnolog IT at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $666,650. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tencent Holdings este $104,824.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Tencent Holdings

Companii Asoc

  • Kakao
  • Airtel India
  • Vodafone
  • Serco
  • Mail.ru Group
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse