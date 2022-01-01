Directorul Companiilor
Tenable
Tenable Salarii

Intervalul salarial Tenable variază de la $43,447 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $487,775 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Tenable. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Manager de Produs
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Inginer de Software
Median $149K

Inginer de software full-stack

Vânzări
Median $170K

Succes la Clienți
$214K
Specialist în Științe de Date
$43.4K
Tehnolog IT
$83.6K
Operațiuni de Marketing
$67.3K
Designer de Produs
$127K
Recrutor
$140K
Manager de Inginerie Software
$205K
Arhitect de Soluții
$276K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Tenable, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Tenable este Manager de Produs at the Principal Product Manager level cu o compensație totală anuală de $487,775. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tenable este $159,516.

Companii Asoc

  • Armis
  • Very Good Security
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
Alte Resurse