Tempus Salarii

Intervalul salarial Tempus variază de la $29,108 în compensație totală anuală pentru Asistent Administrativ la capătul de jos la $256,275 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Tempus. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Specialist în Științe de Date
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Manager de Inginerie Software
Median $185K

Manager de Produs
Median $152K
Asistent Administrativ
$29.1K
Analist de Afaceri
$68.6K
Servicii pentru Clienți
$56.8K
Succes la Clienți
$69.7K
Analist de Date
$79.6K
Manager de Program
$84.6K
Vânzări
$256K
Analist de Securitate Cibernetică
$140K
Redactor Tehnic
$76.4K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Tempus, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări Frecvente

La compensació total anual mediana informada a Tempus és de $128,945.

Alte Resurse