Directorul Companiilor
Tempo
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Tempo Salarii

Intervalul salarial Tempo variază de la $2,472 în compensație totală anuală pentru Arhitect de Soluții la capătul de jos la $248,750 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Tempo. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $154K
Designer de Produs
Median $167K
Manager de Operațiuni
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Analist de Afaceri
$139K
Specialist în Științe de Date
$85.2K
Inginer de Hardware
$131K
Resurse Umane
$204K
Manager de Produs
$78.3K
Recrutor
$84.6K
Manager de Inginerie Software
$249K
Arhitect de Soluții
$2.5K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Tempo este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $248,750. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tempo este $130,650.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Tempo

Companii Asoc

  • Mayo Clinic
  • UPMC
  • Healthcare Bluebook
  • Intermountain Healthcare
  • Mountainside Fitness
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse