Templafy Salarii

Intervalul salarial Templafy variază de la $68,559 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $155,775 pentru Technical Account Manager la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Templafy. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Inginer de Software
Median $85.9K
Manager de Produs
$106K
Manager de Proiect
$70.3K

Recrutor
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Manager de Program Tehnic
$153K
Întrebări Frecvente

Alte Resurse