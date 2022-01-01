Directorul Companiilor
TELUS
TELUS Salarii

Intervalul salarial TELUS variază de la $10,107 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $135,281 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai TELUS. Ultima actualizare: 8/15/2025

$160K

Inginer de Software
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Inginer de software pentru asigurarea calității

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de Machine Learning

Inginer DevOps

Manager de Produs
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Designer de Produs
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

Designer UX

Specialist în Științe de Date
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Manager de Inginerie Software
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Manager de Program
Median $85K
Analist de Afaceri
Median $56.2K
Analist de Securitate Cibernetică
Median $76.8K
Analist de Date
Median $37.1K
Manager de Științe de Date
Median $110K
Arhitect de Soluții
Median $129K

Arhitect de date

Consultant în Management
Median $95.6K
Operațiuni de Afaceri
$101K
Manager de Operațiuni
$96.9K
Dezvoltare de Afaceri
$99.3K
Șef de Cabinet
$92.6K
Redactor de Publicitate
$88.4K
Servicii pentru Clienți
$10.1K
Analist Financiar
$76.8K
Inginer de Hardware
$75.2K
Resurse Umane
$66.4K
Tehnolog IT
$11.6K
Operațiuni de Marketing
$104K
Inginer Mecanic
$72.9K
Manager de Design de Produs
$107K
Manager de Proiect
$14.5K
Vânzări
$55.4K
Manager de Program Tehnic
$89.6K
Încredere și Siguranță
$41.7K
Cercetător UX
$88.2K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la TELUS este Inginer de Software at the L6 level cu o compensație totală anuală de $135,281. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TELUS este $86,649.

