Telia Salarii

Salariul de la Telia variază de la $38,667 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $115,247 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Telia. Ultima actualizare: 9/2/2025

Inginer Software
Median $89.8K
Manager de Produs
Median $71.7K
Servicii Clienți
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Data Scientist
$75.7K
Tehnolog Informațional (IT)
$102K
Vânzări
$75.4K
Manager Inginerie Software
$115K
Arhitect de Soluții
$75.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Telia este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $115,247. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Telia este $75,533.

