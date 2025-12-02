Director de Companii
Telefónica
Telefónica Analist de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in Argentina la Telefónica variază de la ARS 20.36M la ARS 28.51M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Telefónica. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$16.7K - $19.4K
Argentina
Interval Comun
Interval Posibil
$15.4K$16.7K$19.4K$21.6K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Telefónica?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Telefónica in Argentina ajunge la o compensație totală anuală de ARS 28,508,830. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Telefónica pentru rolul de Analist de Afaceri in Argentina este ARS 20,363,450.

