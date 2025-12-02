Director de Companii
Teladoc Health Cercetător UX Salarii

Compensația totală medie pentru Cercetător UX in United States la Teladoc Health variază de la $174K la $238K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Teladoc Health. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$187K - $226K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$174K$187K$226K$238K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Teladoc Health, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Cercetător UX la Teladoc Health in United States ajunge la o compensație totală anuală de $237,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Teladoc Health pentru rolul de Cercetător UX in United States este $174,250.

Alte Resurse

