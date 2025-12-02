Compensația pentru Designer de Produs in United States la Teladoc Health totalizează $173K pe year pentru Senior Product Designer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $163K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Teladoc Health. Ultima actualizare: 12/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$173K
$159K
$5.8K
$8.7K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La Teladoc Health, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)
