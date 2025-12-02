Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in United States la Teladoc Health variază de la $138K pe year pentru Data Scientist II la $264K pe year pentru Senior Data Scientist. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $161K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Teladoc Health. Ultima actualizare: 12/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La Teladoc Health, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)
