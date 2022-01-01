Teladoc Health Salarii

Salariul de la Teladoc Health variază de la $49,670 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $305,000 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Teladoc Health. Ultima actualizare: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
La Teladoc Health, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)
