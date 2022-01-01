Teladoc Health Salarii

Director de Companii
Salariul de la Teladoc Health variază de la $49,670 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $305,000 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Teladoc Health. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informatică Medicală

Manager de Produs
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Manager Inginerie Software
Median $270K
Designer de Produs
Median $163K

Designer UX

Arhitect de Soluții
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Servicii Clienți
$49.7K
Succes Client
$109K
Recrutor
$199K
Vânzări
$294K
Manager Program Tehnic
$204K
Cercetător UX
$206K
Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Teladoc Health, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 3rd-AN (33.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Teladoc Health este Arhitect de Soluții cu o compensație totală anuală de $305,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Teladoc Health este $178,333.

