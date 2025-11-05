Compensația pentru Manager de Produs in Greater Bengaluru la Tekion variază de la ₹2.96M pe year pentru L1 la ₹6.34M pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Greater Bengaluru totalizează ₹3.44M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tekion. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Tekion, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)