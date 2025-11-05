Tekion Specialist în Știința Datelor Salarii în Greater Bengaluru

Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in Greater Bengaluru la Tekion totalizează ₹1.14M pe year pentru L3. Pachetul median de compensație pe year in Greater Bengaluru totalizează ₹2.05M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tekion. Ultima actualizare: 11/5/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 Associate Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L2 Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L3 Senior Data Scientist ₹1.14M ₹1.14M ₹0 ₹0 L4 Staff Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Vizualizează 1 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Tekion, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Tekion ?

