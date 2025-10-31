Director de Companii
Tejas Networks
Tejas Networks Inginer Hardware Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Hardware in India la Tejas Networks totalizează ₹1.11M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tejas Networks. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹1.11M
Nivel
-
Salariu de bază
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Tejas Networks?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la Tejas Networks in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,140,725. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tejas Networks pentru rolul de Inginer Hardware in India este ₹1,110,316.

Alte Resurse