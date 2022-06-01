Director de Companii
TEGNA
TEGNA Salarii

Salariul de la TEGNA variază de la $61,690 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $65,325 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TEGNA. Ultima actualizare: 11/23/2025

Analist Financiar
$61.7K
Inginer Software
$65.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la TEGNA este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $65,325. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TEGNA este $63,508.

