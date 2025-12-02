Director de Companii
Techstars
Techstars Capitalist de Risc Salarii

Pachetul median de compensație pentru Capitalist de Risc in United States la Techstars totalizează $225K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Techstars. Ultima actualizare: 12/2/2025

Pachetul Median
company icon
Techstars
Managing Director
hidden
Total pe an
$225K
Nivel
-
Salariu de bază
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$45K
Ani în companie
4 Ani
Ani experiență
25 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Techstars?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Capitalist de Risc la Techstars in United States ajunge la o compensație totală anuală de $305,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Techstars pentru rolul de Capitalist de Risc in United States este $192,500.

Alte Resurse

