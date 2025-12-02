Director de Companii
TechnipFMC
TechnipFMC Manager de Proiect Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la TechnipFMC. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$81.4K - $95.3K
Brazil
Interval Comun
Interval Posibil
$71K$81.4K$95.3K$101K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la TechnipFMC?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la TechnipFMC in Brazil ajunge la o compensație totală anuală de R$559,028. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TechnipFMC pentru rolul de Manager de Proiect in Brazil este R$391,797.

Alte Resurse

