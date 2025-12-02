Director de Companii
Tech Mahindra
Tech Mahindra Capitalist de Risc Salarii

Compensația pentru Capitalist de Risc in India la Tech Mahindra totalizează ₹368K pe year pentru U1. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tech Mahindra. Ultima actualizare: 12/2/2025

Compensația Totală Medie

$4.1K - $4.9K
India
Interval Comun
Interval Posibil
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Care sunt nivelurile de carieră la Tech Mahindra?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Capitalist de Risc la Tech Mahindra in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹452,613. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tech Mahindra pentru rolul de Capitalist de Risc in India este ₹318,797.

