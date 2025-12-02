Compensația pentru Manager Program Tehnic in United States la Tech Mahindra variază de la $138K pe year pentru U2 la $125K pe year pentru U3. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $150K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tech Mahindra. Ultima actualizare: 12/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
