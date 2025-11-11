Director de Companii
Teamworks
Teamworks Inginer Date Salarii în Canada

Pachetul median de compensație pentru Inginer Date in Canada la Teamworks totalizează CA$214K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Teamworks. Ultima actualizare: 11/11/2025

Pachetul Median
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Total pe an
CA$214K
Nivel
hidden
Salariu de bază
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
0-1 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Teamworks?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Date la Teamworks in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$281,646. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Teamworks pentru rolul de Inginer Date in Canada este CA$204,288.

Alte Resurse