Teads Salarii

Salariul de la Teads variază de la $56,915 în compensație totală pe an pentru un Marketing in United Kingdom la nivelul inferior până la $248,750 pentru un Vânzări in France la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Teads. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Inginer Software
Median $77.7K

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
$74.9K
Marketing
$56.9K

Manager Parteneri
$111K
Manager de Produs
$114K
Vânzări
$249K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Teads este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $248,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Teads este $94,147.

