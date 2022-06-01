Director de Companii
Teachers Pay Teachers
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Teachers Pay Teachers Salarii

Salariul de la Teachers Pay Teachers variază de la $180,000 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $220,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Teachers Pay Teachers. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $200K

Inginer Software Full-Stack

Designer de Produs
Median $180K
Manager de Produs
Median $220K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Recrutor
$191K
Manager Inginerie Software
$210K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Teachers Pay Teachers is Manager de Produs with a yearly total compensation of $220,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Teachers Pay Teachers is $200,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Teachers Pay Teachers

Companii Similare

  • MasterClass
  • Skillshare
  • Udacity
  • Cambly
  • IXL Learning
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse