TDS Salarii

Salariul de la TDS variază de la $44,765 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $140,700 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TDS. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Inginer Software
Median $73K

Inginer Software Full-Stack

Contabil
$70.2K
Servicii Clienți
$44.8K

Data Scientist
$51.2K
Vânzări
$141K
Capitalist de Risc
$56.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la TDS este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $140,700. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TDS este $63,444.

Alte Resurse