Director de Companii
TDK
TDK Salarii

Salariul de la TDK variază de la $15,672 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in India la nivelul inferior până la $256,275 pentru un Inginer de Materiale in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TDK. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Inginer Hardware
Median $156K

Inginer ASIC

Inginer Software
Median $166K

Inginer Machine Learning

Inginer Mecanic
Median $170K

Data Scientist
$15.7K
Tehnolog Informațional (IT)
$122K
Inginer de Materiale
$256K
Designer de Produs
$88.5K
Manager de Produs
$106K
Manager de Proiect
$56.4K
Manager Program Tehnic
$218K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

