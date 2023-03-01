TDCX Salarii

Salariul de la TDCX variază de la $11,390 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $42,870 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TDCX . Ultima actualizare: 9/20/2025