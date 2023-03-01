Director de Companii
TDCX
TDCX Salarii

Salariul de la TDCX variază de la $11,390 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $42,870 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TDCX. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Vânzări
Median $42.9K
Asistent Administrativ
$26.3K
Analist de Afaceri
$33.6K

Dezvoltare Afaceri
$30K
Servicii Clienți
$23.6K
Operațiuni Servicii Clienți
$28.6K
Tehnolog Informațional (IT)
$14.7K
Marketing
$37.2K
Operațiuni Marketing
$36.5K
Recrutor
$11.4K
Inginer Software
$15.1K
Nu găsești titlul tău?

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la TDCX este Vânzări cu o compensație totală anuală de $42,870. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TDCX este $28,558.

