Director de Companii
TD SYNNEX
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

TD SYNNEX Salarii

Salariul de la TD SYNNEX variază de la $43,396 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $179,100 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TD SYNNEX. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $155K
Analist de Afaceri
$51.8K
Dezvoltare Afaceri
Median $78K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Dezvoltare Corporativă
$47.7K
Analist Financiar
$53.9K
Tehnolog Informațional (IT)
$69.3K
Designer de Produs
$97K
Manager de Produs
$69.8K
Manager de Program
$58.6K
Vânzări
$43.4K
Inginer de Vânzări
$99.5K
Manager Inginerie Software
$179K
Manager Program Tehnic
$61.8K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

El puesto con mayor remuneración reportado en TD SYNNEX es Manager Inginerie Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $179,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en TD SYNNEX es $69,345.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru TD SYNNEX

Companii Similare

  • Google
  • SoFi
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse