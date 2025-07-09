TD Securities Salarii

Director de Companii
Salariul de la TD Securities variază de la $58,267 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $301,500 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TD Securities. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Inginer Software
Median $92.1K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Bancher de Investiții
Median $107K
Analist Securitate Cibernetică
Median $115K

Contabil
$121K
Operațiuni de Afaceri
$68.6K
Manager Operațiuni de Afaceri
$106K
Analist de Afaceri
$58.3K
Analist de Date
$85.4K
Analist Financiar
$59.7K
Tehnolog Informațional (IT)
$86.7K
Manager de Produs
$302K
Manager de Program
$100K
Manager de Proiect
$280K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la TD Securities este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $301,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TD Securities este $100,437.

