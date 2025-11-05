Director de Companii
Tata Motors
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Mecanic

  • Toate salariile Inginer Mecanic

  • Pune Metropolitan Region

Tata Motors Inginer Mecanic Salarii în Pune Metropolitan Region

Pachetul median de compensație pentru Inginer Mecanic in Pune Metropolitan Region la Tata Motors totalizează ₹1.84M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Motors. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Total pe an
₹1.84M
Nivel
hidden
Salariu de bază
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
5-10 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Tata Motors?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Mecanic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la Tata Motors in Pune Metropolitan Region ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,019,401. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tata Motors pentru rolul de Inginer Mecanic in Pune Metropolitan Region este ₹882,043.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Tata Motors

Companii Similare

  • DoorDash
  • Spotify
  • Pinterest
  • Square
  • Facebook
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse