Director de Companii
Tata Group
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Marketing

  • Toate salariile Marketing

  • Mumbai Metropolitan Region

Tata Group Marketing Salarii în Mumbai Metropolitan Region

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Group. Ultima actualizare: 11/5/2025

Avem nevoie doar de 4 încă Marketing contribuțiis la Tata Group pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tata Group, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Marketing oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Marketing la Tata Group in Mumbai Metropolitan Region ajunge la o compensație totală anuală de ₹3,457,410. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tata Group pentru rolul de Marketing in Mumbai Metropolitan Region este ₹3,147,416.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Tata Group

Companii Similare

  • Snap
  • Lyft
  • Square
  • Amazon
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse