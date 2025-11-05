Director de Companii
Tata Group
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Specialist în Știința Datelor

  • Toate salariile Specialist în Știința Datelor

  • Greater Bengaluru

Tata Group Specialist în Știința Datelor Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Specialist în Știința Datelor in Greater Bengaluru la Tata Group totalizează ₹1.46M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Group. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹1.46M
Nivel
Senior Consultant
Salariu de bază
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tata Group, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Specialist în Știința Datelor oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Tata Group in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,511,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tata Group pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in Greater Bengaluru este ₹1,455,538.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Tata Group

Companii Similare

  • Snap
  • Lyft
  • Square
  • Amazon
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse