Compensația pentru Manager Program Tehnic in India la Tata Consultancy Services variază de la ₹2.04M pe year pentru C3A la ₹1.58M pe year pentru C5. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹1.5M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹2.04M
₹2.04M
₹0
₹0
C3B
₹2.72M
₹2.56M
₹0
₹160K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)