Compensația pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Tata Consultancy Services variază de la ₹408K pe year pentru C1Y la ₹3.9M pe year pentru SP1. Pachetul median de compensație pe year in Greater Bengaluru totalizează ₹492K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
C1Y
₹408K
₹404K
₹3.2K
₹520.2
C1
₹687K
₹683K
₹0
₹3.9K
C2
₹788K
₹788K
₹0
₹0
C3A
₹1.35M
₹1.31M
₹2.9K
₹36.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
