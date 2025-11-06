Director de Companii
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Inginer Software Salarii în Chile

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Chile la Tata Consultancy Services totalizează CLP 35.42M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Total pe an
CLP 35.42M
Nivel
C3A
Salariu de bază
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Tata Consultancy Services?
+CLP 54.61M
+CLP 83.8M
+CLP 18.83M
+CLP 32.96M
+CLP 20.72M
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Tata Consultancy Services in Chile ajunge la o compensație totală anuală de CLP 56,497,620. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tata Consultancy Services pentru rolul de Inginer Software in Chile este CLP 35,417,335.

Alte Resurse