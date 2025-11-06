Tata Consultancy Services Inginer Software Salarii în Atlanta Area

Compensația pentru Inginer Software in Atlanta Area la Tata Consultancy Services variază de la $72K pe year pentru C1Y la $100K pe year pentru C5. Pachetul median de compensație pe year in Atlanta Area totalizează $84K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Nivel de intrare ) $72K $72K $0 $0 C1 Assistant Engineer $78.9K $77.1K $0 $1.7K C2 IT Analyst $87.2K $85.6K $0 $1.6K C3A Assistant Consultant $91K $91K $0 $0 Vizualizează 4 Mai multe niveluri

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( USD ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Tata Consultancy Services ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Inginer Software oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse Adaugă funcție nouă