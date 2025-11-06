Director de Companii
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Manager de Program Salarii în Greater Dallas Area

Compensația pentru Manager de Program in Greater Dallas Area la Tata Consultancy Services totalizează $135K pe year pentru C4. Pachetul median de compensație pe year in Greater Dallas Area totalizează $135K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
C1
Assistant Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
C3B
Associate Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Program la Tata Consultancy Services in Greater Dallas Area ajunge la o compensație totală anuală de $225,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tata Consultancy Services pentru rolul de Manager de Program in Greater Dallas Area este $135,000.

