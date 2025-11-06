Director de Companii
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Consultant în Management Salarii în Chennai Metropolitan Area

Pachetul median de compensație pentru Consultant în Management in Chennai Metropolitan Area la Tata Consultancy Services totalizează ₹2.92M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
company icon
Tata Consultancy Services
Business Consultant
Chennai, TN, India
Total pe an
₹2.92M
Nivel
C3A
Salariu de bază
₹2.92M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Tata Consultancy Services?
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la Tata Consultancy Services in Chennai Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,390,812. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tata Consultancy Services pentru rolul de Consultant în Management in Chennai Metropolitan Area este ₹1,598,618.

