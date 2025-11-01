Tata Consultancy Services Bancher de Investiții Salarii

Compensația totală medie pentru Bancher de Investiții in India la Tata Consultancy Services variază de la ₹394K la ₹550K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie ₹427K - ₹517K India Interval Comun Interval Posibil ₹394K ₹427K ₹517K ₹550K Interval Comun Interval Posibil

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Tata Consultancy Services ?

