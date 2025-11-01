Director de Companii
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Dezvoltare Afaceri Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

CA$141K - CA$164K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la Tata Consultancy Services in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$182,311. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tata Consultancy Services pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in Canada este CA$130,222.

