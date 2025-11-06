Director de Companii
Tata Consultancy Services
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist de Afaceri

  • Toate salariile Analist de Afaceri

  • Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services Analist de Afaceri Salarii în Greater Toronto Area

Compensația pentru Analist de Afaceri in Greater Toronto Area la Tata Consultancy Services variază de la CA$91.9K pe year pentru C2 la CA$114K pe year pentru C3B. Pachetul median de compensație pe year in Greater Toronto Area totalizează CA$96.3K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
C1
Assistant Analyst
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
Analyst
CA$91.9K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
Assistant Consultant
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
Associate Consultant
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist de Afaceri oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$148,127. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tata Consultancy Services pentru rolul de Analist de Afaceri in Greater Toronto Area este CA$100,981.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Tata Consultancy Services

Companii Similare

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse