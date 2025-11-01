Director de Companii
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Analist de Afaceri Salarii

Compensația pentru Analist de Afaceri in India la Tata Consultancy Services variază de la ₹617K pe year pentru C1 la ₹2.3M pe year pentru C3B. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹779K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/1/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
C1
Assistant Analyst
₹617K
₹611K
₹0
₹5.8K
C2
Analyst
₹1.04M
₹1.04M
₹0
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹1.75M
₹1.75M
₹0
₹0
C3B
Associate Consultant
₹2.3M
₹2.3M
₹0
₹0
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Tata Consultancy Services in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,300,786. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tata Consultancy Services pentru rolul de Analist de Afaceri in India este ₹779,289.

