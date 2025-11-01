Tata Consultancy Services Operațiuni de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Operațiuni de Afaceri la Tata Consultancy Services variază de la SGD 94.6K la SGD 134K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie SGD 107K - SGD 127K Singapore Interval Comun Interval Posibil SGD 94.6K SGD 107K SGD 127K SGD 134K Interval Comun Interval Posibil

SGD 75.7K + SGD 116K + SGD 26.1K + SGD 45.7K + SGD 28.7K

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Tata Consultancy Services ?

