Compensația totală medie pentru Operațiuni de Afaceri la Tata Consultancy Services variază de la SGD 94.6K la SGD 134K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tata Consultancy Services. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tata Consultancy Services, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni de Afaceri la Tata Consultancy Services ajunge la o compensație totală anuală de SGD 134,344. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tata Consultancy Services pentru rolul de Operațiuni de Afaceri este SGD 94,625.

