Tango
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango Inginer Software Salarii în Warsaw Metropolitan Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Warsaw Metropolitan Area la Tango totalizează PLN 346K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tango. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total pe an
PLN 346K
Nivel
Senior
Salariu de bază
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tango, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Tango in Warsaw Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de PLN 463,932. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tango pentru rolul de Inginer Software in Warsaw Metropolitan Area este PLN 313,940.

