Director de Companii
Tango
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Ukraine

Tango Inginer Software Salarii în Ukraine

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Ukraine la Tango totalizează UAH 4.01M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tango. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total pe an
UAH 4.01M
Nivel
hidden
Salariu de bază
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tango, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Tango in Ukraine ajunge la o compensație totală anuală de UAH 6,209,528. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tango pentru rolul de Inginer Software in Ukraine este UAH 3,920,156.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Tango

Companii Similare

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse